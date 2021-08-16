Токио, 16 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Энтузиасты Garden of Eyes и Zullie the Witch создали необычную модификацию для Bloodborne, которая добавляет в игру вид от первого лица. Об этом 16 августа сообщает издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube Bloodborne

Модификация добавляет в игру уникальную шляпу под названием Great One Hat, которая активирует вид от первого лица. Сообщается, что она создавалась на основе аналогичного мода для Dark Souls 3.

Напомним, что Bloodborne — это трёхмерный ролевой экшен от японской студии From Software. Игра рассказывает о городе Ярнаме, жители которого превратились в ужасных чудовищ под воздействием таинственных экспериментов с кровью.