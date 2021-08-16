Москва, 16 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Москомархитектура сообщила о согласовании проекта реконструкции трамвайного депо имени Баумана в Северном административном округе Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые электробусы в трамвайном депо имени Баумана

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, комплекс из восьми зданий объединят общими стилистическими решениями, а также колористикой индустриального дизайна.

«Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита. Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет», — раскрыл подробности проекта Кузнецов.

По его словам, архитектурный облик корпусов будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением.

Общая площадь депо составляет 68 тыс. кв. метров. После модернизации комплекса в депо начнут обслуживать новые низкопольные трёхсекционные трамваи. Кроме производственного комплекса, территория объединит административное здание, физкультурный центр, склад, мойки, насосную станцию и новые проходные.