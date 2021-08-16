Казань, 16 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Татария до конца недели под влиянием атмосферного фронта сохранится аномально-высокая температура воздуха, сообщает 16 августа региональное управление Росгидрометцентра.

Health.mil Жара

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Небольшой дождь возможен ночью и утром 17 августа, днем осадков не прогнозируется. Температура воздуха в ночные часы составит +15…+20, днем — до +33 градусов.

Жара ожидается 18 и 19 августа. Столбики термометров днем достигнут отметки в +37 градусов, по ночам — +17…+22. При этом 19 августа высока вероятность кратковременных дождей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии со 2 августа в связи с высоким классом пожарной опасности продлили ограничения для пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств.

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