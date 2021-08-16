Липецк, 16 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Липецкие спортсмены завоевали бронзовую медаль первенства мира по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет, которое проходило в Болгарии, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 августа глава региона Игорь Артамонов. Участниками состязаний стали более 600 спортсменов из 43 стран.

Пресс-служба администрации Липецкой области Липецкие гребцы завоевали бронзу на первенстве мира

Он отметил, что российская мужская восьмёрка в финале финишировала третьей. В состав команды вошли спортсмены липецкой спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта: Иван Поздняков, Дмитрий Гунькин, Кирилл Соломонов и Иван Чеботарев. Золото выиграли спортсмены из США, серебро у Германии.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Мы все вместе — спортивная наука, атлеты, их наставники при поддержке органов власти всех уровней — всегда стремимся к достижению самых высоких целей. И наши спортсмены, в том числе и представители Липецкой области, — в лидерах мирового спортивного движения», — сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.