Ташкент, 16 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Охрана узбекско-афганской границы из-за последних событий в Афганистане производится пограничным ведомством Узбекистана в усиленном режиме. Об этом 16 августа сообщил представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) страны.

Mudofaa.uz Армия Узбекистана

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«По мере обострения ситуации в Афганистане части пограничных войск в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном — ред.) были переведены на усиленный режим», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, он уточнил, что по этой же причине подразделения министерства обороны, МВД и Национальной гвардии Узбекистана были переведены на боевое дежурство и добавил, что из-за событий в Афганистане на границе был развёрнут оперативный штаб с представителями силовиков и органов государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее факт крушения самолета афганских ВВС в Сурхандарьинской области Узбекистана, граничащей с Афганистаном, подтвердило узбекское министерство обороны.