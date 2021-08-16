Екатеринбург, 16 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Мошенники звонят в российские монастыри под видом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Об этом глава Екатеринбургской епархии сообщил в официальном Telegram-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

По словам митрополита, подобные случаи за последнее время участились, что немало беспокоит его.

«Представляются моим именем и под предлогом содействия съемкам для телеканала «Спас» просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту», — написал руководитель.

Глава епархии признал, что поймать преступников сложно, но выразил надежду на поддержку полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Евгений уже жаловался на телефонных мошенников.