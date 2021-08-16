Владивосток, 16 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Более 2,5 тысяч заявок поступило за неделю на получение «арктического гектара». Об этом ГТРК «Владивосток» заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

«За первую неделю поступило 2600 заявок, совсем даже неплохо для начала. Это значит, что земля востребована, люди хотят жить в Арктической зоне, на Дальнем Востоке, хотят вкладывать свой труд в то, чтобы обеспечить свое будущее», — сказал Трутнев.

По его словам, это «хорошая история».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о расширении программы «Дальневосточный гектар» на арктическую зону.