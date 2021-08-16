Нальчик, 16 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В одной из соцсетей Кабардино-Балкарии появилось видео, на котором подросток повис на ограждении крыши 10-этажного жилого дома. Данный факт заинтересовал правоохранительные органы. Была организована проверка прокуратуры, по результатам которой в настоящее время принимаются меры, сообщили 16 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Euroradio.fm На крыше

Как установлено, данный факт имел место в июне 2021 года. Двое подростков забрались на смотровую площадку жилого дома № 18 «А» по улице Ленина в городе Нальчике. Один из несовершеннолетних свесился с крыши, что лишь по счастливой случайности не закончилось плачевно.

Как выяснила прокуратура, причиной того, что дети смогли беспрепятственно проникнуть в опасное для себя место, стала неудовлетворительная работа управляющей компании, которая не ограничила доступ на крышу. В настоящее время руководителю компании внесено представление, он обязан устранить нарушения.

Помимо этого, получила урок и мать несовершеннолетнего, против которой возбуждено дело об административном правонарушении. Её обвиняют в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию сына.