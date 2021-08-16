Москва, 16 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым. Об этом 16 августа сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

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Отмечается, что в ходе разговора главы МИД двух стран рассмотрели вопросы взаимодействия по региональной тематике, включая развитие ситуации в Афганистане и её влияние на Туркестан.

«Лавров привлёк внимание собеседника к широкому резонансу в российском обществе в связи со случаями проявления бытового национализма в отношении представителей русскоязычного населения в Киргизии», — сообщили в МИД РФ.

Лавров призвал власти Киргизии «максимально оперативно реагировать на подобные происшествия во избежание ущемления прав и достоинства соотечественников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что организация полностью контролирует Афганистан. Боевики вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на действия Соединенных Штатов при захвате столицы Афганистана Кабула движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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