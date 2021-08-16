Сеул, 16 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост числа туристов из США. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные Корейской иммиграционной службы.

Kenny J Lee Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с января по июнь 2021 года Южную Корею посетили 104 931 житель США, 89 448 граждан Китая, 52 819 граждан Филиппин, 28 097 граждан Мьянмы, 22 843 гражданина Индонезии, 15 452 гражданина РФ, 14 488 граждан Индии, 11 309 граждан Вьетнама, 9066 граждан Канады, 8337 граждан Японии, 7498 граждан Германии, 6715 граждан Франции, 2690 граждан Тайваня.

С другой стороны, число жителей Макао, посетивших Южную Корею в первой половине года, сократилось на 99,8% в годовом исчислении, а жителей Гонконга — на 99,4%, жителей Сингапура — на 96,6%.