Токио, 16 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Компания Toyota может представить Land Cruiser Prado нового поколения летом 2022 года. Об этом сообщает японское издание Creative Trend.

Turbo-myu-z Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado

Новый Prado, по предварительной информации, будет построен с использованием рамной конструкции, а также будет напоминать Land Cruiser 300.

Построена новинка будет на компактном варианте модульной платформы TNGA-F (GA-F) от Land Cruiser 300. За счёт новой «тележки» Prado будет легче и комфортнее предшественника и при этом сохранит бездорожные характеристики.

По предварительным данным, в моторную линейку новинки войдет гибридная установка, состоящая из электрифицированного 2,5-литрового или 2,7-литрового бензинового агрегата.

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