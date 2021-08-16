Тула, 16 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Двухмесячный ребёнок скончался от COVID-19 в Тульской области, об этом 16 августа сообщили в региональном оперативном штабе.

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«За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 55 пациентов в возрасте от 2 месяцев до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 2573 человека», — говорится в сообщении.

Других подробностей пока не приводится.

Всего, по данным оперштаба, в Тульской области за неделю выявлено 903 новых носителя коронавируса, всего с начала пандемии подтверждено 49 тыс. 516 случаев заражения.