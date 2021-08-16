Тбилиси, 16 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. «Россия веками использует православие как агрессивную, имперскую идеологию», утверждают представители НПО Институт толерантности и разнообразия (TDI), функционирующего в Грузии при поддержке Фонда Сороса. Они подготовили специальный видеоролик на эту тему, который разместили на странице TDI в соцсети Facebook.

Патриархия Грузинской православной церкви

Авторы ролика попытались «донести» до зрителей, откуда берет начало «русское политическое православие», какие «преступления» были совершены им против грузинского народа и грузинской церкви, как проводилась «политика русификации после аннексии Грузии», в чем заключалась «регилиозная политика Сталина и советский тоталитаризм», а также показать «вандализм в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе».

Интересно, что на пользователей соцсетей этот видеоролик оказал противоположный замыслу создателей эффект. Большинство комментариев оказалось негативными.

«Прекратите переписывать историю, вы, идиоты. Россия — враг, поняли, но монголы, турки и персы были не меньшими врагами», — написала М.Р.М.

«30 лет мы ведь живем в процветающей Грузии? И в чем таком провинилась Россия, что сегодня творите вы, сатанисты и массоны? Мы жили в процветающей стране, а сегодня превратились в туалетную бумагу для всего мира», — заметила Д.Ж.

«И когда научимся мы, грузины, отделять белое от черного??» — задался вопросом М.С.

«Все империи использовали религию для собственных целей, и это не новость. То же самое делала Византийская империя», — поделился знаниями пользователь М.Т.В.

Предыдущим «комментаторам» возразил пользователь Г.Ш., который не удержался от укоров в адрес «Альянса патриотов Грузии», выступающего за восстановление отношений с Россией.

«А знает ли эту историю «Альянс патриотов»? Они (русские) грабили и продолжают грабить наши монастыри и церкви. В храме Баграта Третьего стерли грузинские фрески. На могильных камнях убрали грузинские надписи. Полностью стирают грузинский след в Грузии», — написал Г.Ш.

«А ты знаешь, что все перечисленное тобой делалось руками грузин?!» — ответил ему М.Т.В.

«В Петербург именно Джавахишвили (основатель Тбилисского государственного университета) поехал получать образование и прекрасно проводил там время», — напомнила пользователю Г.Ш. пользователь Н.Г.

«А кто еще из выдающихся грузин с 1801 года до 1989 года получал образование за пределами России? Этого они сказать не могут», — добавил М.Т.В.

«Оставьте в покое Сталина. Сталин не рушил и не грабил церкви. По требованию, а не просьбе Сталина Грузии вернули автокефалию. Что касается Джавахишвили, споры неуместны. Но надо сказать, что русские одним махом руки сделали то, что царь Имерети Соломон не смог сделать, — запретили торговлю рабами. В 1821 году в Поти еще развевался отвратительный для меня исламский зеленый флаг. Русские сделали так, что с 1821 года ни одного юношу не продали на рынке рабов в Стамбуле», — отметил пользователь Т.Е.