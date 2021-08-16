Новосибирск, 16 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда, повлекших смерть человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

СКР по Новосибирской области В Новосибирской области проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда

Установлено, что днём 15 августа 2021 года в одном из цехов обжига, расположенного в р.п. Линево в Искитимском районе, при погрузке и транспортировке продукции с погрузчика опрокинулся металлический бак весом 2000 кг. Погиб 24-летний разнорабочий цеха.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.