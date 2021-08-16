Барселона, Испания, 16 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В одном из отелей в испанской Барселоне днём 16 августа прогремел взрыв. Об этом сообщает издание El Periodico.

Барселона

Как отмечает издание, правоохранительные органы уже начали расследование взрыва.

При этом, по сообщениям полиции Каталонии в официальном аккаунте в Twitter, версия террористического акта исключена, и «ключевая гипотеза указывает на то, что речь может идти об использовании пиротехники на улице».