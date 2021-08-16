Ижевск, 16 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. За минувшие выходные дни, 14 и 15 августа, жители Удмуртии дистанционным способом потеряли 1,85 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

50.мвд.рф Мошенничество

О хищениях в полицию сообщили жители Ижевска, Глазова, Сарапула, Можги и Завьяловского района в возрасте от 19 до 68 лет.

В большинстве случаев средства похищались мошенниками под предлогом защиты от незаконных транзакций, оплаты поездок на автомобиле, а также при покупке и продаже товаров через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия уровень преступности в Удмуртии снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число случаев мошенничества за указанный период сократилось на 18,7%.