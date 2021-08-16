Москва, 16 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Минпросвещения совместно с экспертным сообществом обсудит актуальные вопросы на тему обучения и воспитания школьников. Об этом заявил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бугаев

«В числе основных тем для диалога — подготовка кадров, методическое сопровождение воспитательной работы, критерии её оценки, оценки эффективности действий, развитие института ученического самоуправления и, конечно, детских общественных объединений, доступность дополнительного образования, развитие воспитательной среды через школьные музеи, театры и спортивные клубы», — говорится в телеграм-канале «Большая перемена РФ», принадлежащем Минпросвещения РФ.

Бугаев также напомнил, что формирование образовательной среды, которая была бы доступна и интересна школьникам, становится наиболее ключевой задачей для всех участников образовательного процесса: «Важно не гнаться за количеством принимаемых мер и мероприятий, важно углубиться в их содержание и качество».