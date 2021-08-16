Москва, 16 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Выездной туристический поток из России в зарубежные страны по 15 наиболее массовым направлениям в I полугодии 2021 год составил 1 млн 779 тыс. 445 поездок, сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Пограничную службу ФСБ.

calflier001 Туристические автобусы

В январе-июле российские граждане с целью туризма чаще всего ездили в Турцию. На эту страну за полгода пришлось 45,3% российского турпотока — 806 тыс. 212. По сравнению с 2020 годом Турция улучшила свои показатели (+135%), но до допандеминых.

На втором месте по объёмам турпотока из России за границу оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), страну посетили 294 тыс. 494 туриста из России, на третьем — Кипр (172 тыс. 671 турист), на четвертом — Египет (115 тыс. 521), на пятом — Мальдивы (91 тыс. 981).

Как сообщало ИА REGNUM, из России за границу в январе-июне 2021 года совершено 6 млн 787 тыс. 244 поездок, что на 15,4% меньше, чем за полгода в 2020 году.

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