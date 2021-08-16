Великий Новгород, 16 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Новгородской области под наблюдением врачей с COVID-19 и пневмониями находятся 2457 человек, 697 из них госпитализированы в стационары. При этом за последнюю неделю увеличилось количество болеющих детей и людей в возрасте старше 65 лет, сообщили 16 августа в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

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За последние сутки в Новгородской области выявлено 128 новых случаев заражения, в том числе 37 — в Великом Новгороде. По данным оперштаба, нестабильная ситуация с COVID-19 сохраняется в Маревском и Любытинском районах, неблагополучная ситуация — в Мошенском, Пестовском и Окуловском районах. Однако крупных очагов заражения в регионе не зарегистрировано. В областных стационарах свободно 30% коечного фонда.

Всего за время пандемии в Новгородской области выявлен 38 591 носитель коронавируса. Из числа заболевших COVID-19 выздоровели 35 692 человека. Скончались от ковида 297 человек, в том числе семеро — за последние сутки.