Щецин, Польша, 16 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приняла участие в соревнованиях, которые прошли в польском Щецине. Об этом 16 августа сообщается на сайте Польского союза лёгкой атлетики.

FISUTV Кристина Тимановская

Тимановская выступила в забегах на двух дистанциях — 100 и 200 метров. В этих забегах она заняла третьи места и стала второй в двоеборье. В протоколах она фигурирует как представительница Белоруссии.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Тимановская вступила в конфликт с руководством белорусской делегации, после его переехала в Польшу, где получила политическое убежище.