Джакарта, 16 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что власти должны поучиться у лидеров КНР, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

По его словам, Индонезии не всегда следует задумываться о том, что делают западные страны.

«Мы должны признать то, что китайские лидеры сделали за эти 40−50 лет», — заявил Прабово Субианто, добавив, что Китай показал успехи в борьбе с бедностью.

Министр обороны подчеркнул, однако, что это не означает, что Индонезия должна подражать идеологии, применяемой в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства иностранных дел ИндонезииТеуку Фаизашахзаявил, что посольство Индонезии в Кабуле продолжит работу.