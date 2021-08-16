Москва, 16 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В случае, если у человека нет сбережений, досрочное погашение кредита может быть опасным, хотя в то же время оно является выгодным. Об этом 16 августа рассказал руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян, его слова приводит агентство «Прайм».

Кредит

»Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — сказал эксперт, отмечая, что возвращение займа досрочно является выгодным, так как оно позволит не платить проценты по кредиту.

Кроме этого, Григорян обратил внимание на то, что с помощью частично-досрочного погашения долга, можно снизить сумму платежа или уменьшить срок кредита и добавил, что второй вариант, как он считает, более экономически выгоден, так как на процентах возможно сэкономить на 15−20% больше.

При этом специалист указал, что второй вариант не всегда удобен, а в случае, если должник вносит крупную сумму, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа, первый вариант более прост и надежен.

Также он подчеркнул, что в случае наличия кредита и свободных накоплений, последние выгоднее потратить на погашение займа, нежели на какие-либо инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители России в июле взяли в банках рекордное с 2016 года количество кредитов наличными — 1,7 миллиона кредитов.