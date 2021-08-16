Тюмень, 16 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Тюмени после падения с двухметровой высоты семилетний мальчик не мог вспомнить, что с ним произошло. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи областной столицы.

Mos03.ru Скорая помощь

Происшествие случилось 15 августа. Очевидцем несчастного случая стал сторож, который сразу вызвал бригаду скорой помощи. Мальчик бегал с другими ребятами по крышам гаражей. Когда он упал, то пожаловался на сильную головную боль. Ребята хотели отвести его к бабушке, но сторож настоял на вызове скорой помощи.

Медики прибыли на место происшествия через восемь минут. Мальчику зафиксировала шейный отдел позвоночника специальным воротником, обработали кровоточащую рану на лбу. Юного пациента доставили в областную клиническую больницу № 2. Наблюдалась кратковременная потеря памяти. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговой травма, сотрясение головного мозга.

Специалисты скорой помощи советуют перемещать упавшего с высоты только в тех случаях, когда место происшествия представляет угрозу — падают обломки, пожар, или дым. В иных случаях необходимо вызывать медиков.