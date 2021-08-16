Грозный, 16 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Чечне приняли участие в вакцинации против коронавируса свыше 608 тыс. жителей. Второй компонент вакцины введен уже более 410 тыс. человек, которые являются уже полностью привитыми. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Исходя из необходимости для создания коллективного иммунитета привить 60% взрослого населения, в минздраве Чечни отметили, что план с учетом введения первого компонента вакцины выполнен уже на 110%, а второго — на 70%.

«В Чеченской Республике первым компонентом вакцины привито 608 791 человек, что составляет около 110% от запланированных 60%. Второй этап вакцинации прошли уже 410 719 человек (свыше 70% от запланированных 60%)», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, о перевыполнении плана вакцинации в Чечне заявлял в ходе недавнего видеоселекторного совещания министр здравоохранения России Михаил Мурашко.