Владивосток, , 14:44 — REGNUM Для подтверждения статуса Курильских островов как части России и отсутствия притязаний со стороны Японии необходимо увеличивать масштаб освоения данной территории. Об этом в интервью ГТРК «Приморье» заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

«Мы все знаем и все совершенно уверены в том, что Курильские острова — это наша земля, земля РФ. Чтобы это было не только понимание, а данность, нужен больший масштаб освоения Курильских островов», — сказал Трутнев.

По его словам, на сегодняшний день на данной территории находятся небольшие поселки и хорошо работающие эффективные рыбозаводы, «только их мало».

Трутнев выразил уверенность в том, что преференциальный толчок развития острова, который правительство поручило создать Минфину, будет услышан «и российскими предпринимателями, и нашими соседями»: «Мы надеемся, что в течение ближайших пяти лет, уверен, что почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов, мы их освоим, это обязательно надо делать, чтобы закончить эти разговоры [о статусе Курил]».