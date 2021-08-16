Рязань, 16 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Рязанской области 16 августа выявлено 122 новых носителя коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано восемь летальных исходов.

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Всего в Рязанской области подтверждено 37 129 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 030 человек, из них 76 — выписаны после лечения за последние сутки. В лечебных учреждениях находится 660 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 869 человек.