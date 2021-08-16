Москва, 16 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Московская компания «Сила Сибири» полностью оплатила сделку по покупке имущественного комплекса кузбасского ОАО «Шахта «Заречная», сообщил конкурсный управляющий шахты Григорий Третьяк.

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«Оплата прошла в полном объеме за имущество шахты «Заречная» в размере 1,427 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

По его словам, сейчас предстоит переоформить право собственности, лицензию на недропользование. На предприятии работают 1,5 тыс. человек, новые собственники озвучили, что будут сохранять коллектив, планов по сокращению людей у них нет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, шахта «Заречная» совместно с шахтой «Алексиевская» попали в медиа-повестку страны в 2019 году, когда стало известно о планируемой забастовке горняков, не получивших вовремя свою зарплату. К тому моменту обе старейшие шахты Кузбасса были обанкрочены.

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