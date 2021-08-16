Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM Компании, не предоставляющие жителям и гостям Крыма и Севастополя полный спектр услуг для населения, не должны работать в России. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя проблемы жителей полуострова с доступом к услугам ресурса mos.ru.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«О непризнании Крыма и Севастополя говорить нельзя, а политической воле — можно. В стране, по сути, ручное управление. Я сам удивлён, почему на самом высоком уровне нет никакого волевого решения. Компании, доставляющие людям (не только жителям полуострова, но и туристам) неудобства, вообще не должны работать в России. Границы между РФ и Крымом нет, поэтому недоступность услуг — это нонсенс», — удивился собеседник ИА REGNUM.

«Если компании не выполняют законы РФ и не предоставляют необходимых услуг, то необходима политическая воля. Команда президента России должна выработать меры, которые помогут людям получить все услуги в полном объёме», — считает Косинов.

ИА REGNUM напоминает, что Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году, однако на полуострове люди не могут воспользоваться услугами целого ряда компаний, в том числе государственных. Туристы также жалуются, что есть проблемы с заходом на сайт госуслуг, а также на портал Mos.ru.

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