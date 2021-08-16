Саратов, 16 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Саратовской области паллиативную помощь оказывают 50 медицинских организаций, две из них — детям, сообщает региональный минздрав.

Лекарства

В настоящее время объемы оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях соответствуют нормативу. Однако за последние три года они выросли на 4,2%. В амбулаторных условиях объемы оказания паллиативной медпомощи увеличились в 3 раза, выездной патронажной службы — в 3,5 раза. Специалисты выездной патронажной службы совершили 1188 выездов, из них более 59% — к детям.

На паллиативную медицинскую помощь в 2021 году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» предусмотрено более 94 млн рублей. На эти средства приобретаются лекарственные препараты для больных, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, медицинские изделия, предназначенные для использования при проведении патронажных выездов врачебной бригады на дом — расходные материалы к аппаратам искуственной вентиляции легких, инфузионным аппаратам, средства по уходу за тяжелобольными пациентами.

На сегодняшний день порядка 2144 больных, страдающих хроническими болевыми синдромами, обеспечены сильнодействующими анальгетиками, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Пермском крае на базе всех паллиативных отделений было развернуто 235 коек для взрослого населения и 12 коек для детей. Кроме того, 12 медицинских организаций оказывали помощь тяжело больным на 380 койках сестринского ухода.

Читайте также: В районной больнице Прикамья открылось паллиативное отделение