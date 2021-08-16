Москва, 16 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Москве обороты фитнес-центров в июле 2021 года превысили показатели двухлетней давности на 17,6%, сообщил 16 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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По его словам, у жителей столицы растёт интерес к занятиям спортом, и в последние месяцы тенденция стала особенно заметной.

«За июль 2021 года оборот фитнес-центров Москвы составил 806 млн рублей, увеличившись на 5,6% к июню, а в сравнении с июлем 2020 года рост составил 40,3%», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра рассказал, что всего в первом полугодии 2021 года оборот фитнес-индустрии столицы составил 5,48 млрд рублей — на 92,5% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года, и на 24,7% — 2019 года.