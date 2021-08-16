Пенза, 16 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин умер в Пензе в возрасте 74 лет. Об этом 16 августа сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

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«К сожалению, ушел из жизни Владимир Васильевич Пахалин, наш выдающийся тренер, он воспитал большое количество чемпионов», — сказал Мельниченко.

Причина смерти Пахалина не уточняется.

Пахалин родился 5 марта 1947 года в Пензе. Он работал тренером по спортивной гимнастике, а с 1982-го — тренером по прыжкам в воду.

Под его руководством его дочь Юлия Пахалина стала олимпийской чемпионкой на Олимпиаде-2000 в Сиднее, выигрывала серебро и бронзу на Играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине.