Кронштадт, Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Атомный ледокол «Арктика» (головное судно проекта 22 220), предназначенный для ледовой работы в морях арктической зоны, встал в док Кронштадтского морского завода для проведения плановых работ по замене одного из двигателей.

АО «Балтийский завод» «Арктика» в доке Кронштадтского морского завода

Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе АО «Балтийский завод», которое построило головной атомоход и продолжает строительство серийных ледоколов этого типа.

«В ближайшее время специалистам Балтийского завода предстоит выполнить операцию по вырезке части наружной обшивки корпуса ледокола. Это необходимо для того, чтобы получить доступ к двигателю, подлежащему замене», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Универсальный атомный ледокол «Арктика» был спущен на воду 16 июня 2016 года, введён в эксплуатацию 21 октября 2020 года.

Ледоколы проекта 22 220 предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Они способны преодолевать ледовые преграды толщиной до трех метров.

На Балтийском заводе ведётся строительство еще четырёх судов проекта 22 220 — атомных ледоколов «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».