Москва, 16 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Общественный совет при Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) под руководством Игоря Чайки пополнил республиканский фонд библиотек Приднестровья.

Алексей Кобзарь Игорь Чайка и Евгений Примаков в офисе Россотрудничества

Как сообщили в пресс-службе общественного совета, более 3,5 тысяч изданий русской художественной литературы получили центральные библиотеки приднестровских городов Тирасполь, Рыбицы и Бендеры. Гуманитарная акция была организована Общественным советом при Россотрудничестве, который с февраля 2021 года возглавляет предприниматель и меценат Игорь Чайка. Она стала одной из самых крупных среди аналогичных инициатив по расширению коллекции фонда русскоязычных изданий в Приднестровье за последние годы. Акция состоялась в связи с обращением республиканских властей и была поддержана руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым.

Переданные в библиотеки книги были приобретены из внебюджетных источников. В число благотворителей вошел Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына. Он безвозмездно передал 280 наименований книг, в том числе: издания о Великой Отечественной войне, книги об истории российской столицы, красочно иллюстрированные детские издания, книги об известных деятелях культуры.

В целом ядро переданной библиотекам коллекции составила классика, на основании которой сформированы школьная и институтская программы обучения русскому языку и литературе. Теперь произведения Пушкина, Достоевского, Гоголя и других великих писателей стали еще более доступными для изучения приднестровцами. По словам Игоря Чайки, главная цель акции — предоставить жителям республики, особенно подрастающему поколению, дополнительную возможность «прикоснуться к многовековой русской культуре, познакомиться с культурным и историческим наследием великих соотечественников».

Как отметил Игорь Чайка, «оказание помощи соотечественникам, поддержка и продвижение русского языка за рубежом являются одними из приоритетных направлений деятельности Общественного совета». Для Приднестровья, где русский язык — родной для значительной части населения, и в то же время основной язык межнационального общения для всех жителей — гуманитарная деятельность совета оценивается наблюдателями как крайне значимая. Наряду с образовательными организациями основным каналом распространения, как самого языка, так и знаний о традициях и культуре России, стали библиотеки.

Игорь Чайка является бизнес-послом в Молдавии и Приднестровье от Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», реализовал в регионе ряд благотворительных инициатив и хорошо знаком с его проблемами. Неоднократно он высказывал мнение о том, что регион обладает большим потенциалом для развития и инвестиционной привлекательности. В 2013—2015 годах он на общественных началах работал советником губернатора Московской области по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики, и являлся организатором многих международных фестивалей и других знаковых мероприятий в регионе, которые освещались в новостях. В настоящее время он совмещает общественную деятельность с предпринимательской. Бизнесмен является владельцем одного из самых крупных в ЦФО операторов по обращению с ТКО «Хартия» и ряда компаний, связанных с производством компонент для железных дорог, а также с проектированием, строительством и благоустройством общественных пространств в Москве и других регионах России.