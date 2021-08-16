Сухум, 16 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В результате ливней, прошедших в Абхазии в ночь на 16 августа, были повреждены электроподстанции в Сухуме, что привело к отключению электричества части абонентов абхазской столицы. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании «Черноморэнерго».

Пётр Верещагин. Сухум-Кале

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»На данный момент обесточена центральная часть Сухума, частично Новый район, Маяк. Ведутся работы по ликвидации последствий аварии», — говорится в сообщении службы спасателей.

По данным ведомства, прекратили работу четыре столичные подстанции. Их забило илом, часть оборудования вышла из строя.

Стоит отметить, что ранее в МЧС Абхазии сообщили о подтоплении части улиц Сухума. Спасатели эвакуировали жителей из залитых водой районов.