Пекин, 16 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Компания Great Wall представила на авторынке Китая новые электрокары White Cat и Small Wildcat, которые были выпущены под суббрендом Ora. Об этом сообщает CarNewsChina.

CarNewsChina ORA White Cat

White Cat — это третья модель производителя электрокаров Ora. Small Wildcat — это скорее модификация White Cat.

Цена базовой версии электрокара составляет 71 800 юаней (813 000 рублей), а максимальной — 88 800 юаней (1 млн рублей). При этом на данные электрокары распространяется государственная субсидия.

Главными отличиями двух новых электрокаров Ora являют: задний спойлер, боковые «юбки», зеркала, задний бампер и передняя окантовка.

Внутри моделей установлен большой экран, который совмещает функционал «приборки» и мультимедиа.

Базовая комплектация оснащается аккумуляторными батареями, на одном заряде которых можно проехать до 305 км пути. Остальные версии получили аккумуляторы, которых хватает на 360 или 401 км.

Напомним, продажи электромобилей компании Tesla в Китае сократились в июле 2021 года на 69% по сравнению с июнем текущего года.

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