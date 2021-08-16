В Башкирии возбудили дело после гибели подростка в результате падения ворот
Уфа, 16 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели подростка в результате падения на него металлических ворот возбуждено в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, вечером 14 августа на 16-летнего жителя Салаватского района упали металлические ворота.
Сообщается, что подросток подрабатывал в цехе по изготовлению древесного угля в селе Насибаш. Падение ворот произошло в то время, когда он попытался закрыть их в конце рабочего дня.
Отмечается, что несовершеннолетний получил не совместимые с жизнью травмы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии оштрафовали работодателя после травмирования мужчины.