Черкесск, 16 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки скончались от COVID-19 еще семь человек. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции выросло до 391, сообщили 16 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки также был подтвержден коронавирус еще у 53 жителей республики. Общее число носителей инфекции достигло 23 281 человека. Их них сумели справиться с болезнью 21 096 пациентов, в том числе 29 человек — за прошедший день.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии насчитывается 1794 «активных» больных. Из них 682 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах, остальные лечатся амбулаторно под контролем врачей.