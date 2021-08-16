Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подверг критике мэра Серова Василия Сизикова за поливку грунтовой дороги перед визитом Куйвашева. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

Жители Серова с интересом разглядывают поливальную машину Instagram Евгения Куйвашева

По словам губернатора, он узнал о щепетильности местных руководителей случайно. Прямо перед визитом Куйвашева в городе помыли улицу Новолесопильную. «Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо», — написал губернатор.

Глава региона не оценил усердия серовских чиновников. «Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор возглавил списки «Единой России» на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание Свердловской области.

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