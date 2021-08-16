Токио, 16 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Летние Параолимпийские игры в Токио пройдут без зрителей. Об этом 16 августа сообщило агентство Kyodoсо ссылкой на источник в оргкомитете Игр.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Отмечается, что организаторы решили отказаться от допуска зрителей на соревнования. В ближайшее время они должны официально сообщить об этом на совместном заседании оргкомитета с представителями правительства Японии, администрации Токио и Международного параолимпийского комитета (МПК).

Ранее сообщалось, что некоторое число зрителей могут допустить на соревнования, которые пройдут в префектуре Сидзуока. При этом в Токио и префектурах Тиба и Сайтама мероприятия пройдут без болельщиков из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Напомним, Параолимпийские игры в Токио должны пройти с 24 августа по 5 сентября.