Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Очередное ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге во вторник, 17 августа. Как предупредили 16 августа в ГУ МЧС России по региону, на следующие сутки местами пройдут ливни, прогремят грозы, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень на Невском проспекте (архивное фото)

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По данным петербургского гидрометцентра, в ночь на 17 августа преимущественно без осадков. Кратковременные дожди будут идти в течение дня, в конце дня — местами ливни и грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днём при грозах порывы сильного ветра.

Температура воздуха ночью в Петербурге составит +13…+15 градусов, в окрестностях до +10 градусов, днём +23…+25 градуса.