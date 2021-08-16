Красногорск, 16 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Пассажиропоток в Подмосковье ежегодно растет. Об этом 16 августа сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

По словам замминистра, на данный момент ежедневно в Подмосковье общественный транспорт перевозит около 2,2 млн пассажиров.

«Мы видим, что количество пассажиров ежегодно растет. В день мы провозим 2,2 млн человек. Это только в день, но при этом при всем, самый пик был в 2019 году — 2,3 млн, но сейчас мы практически выровнялись и после пандемии достигли нужного пассажиропотока», — сказала Кротова.