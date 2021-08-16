Москва, 16 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Из России за границу в январе-июне 2021 года совершено 6 млн 787 тыс. 244 поездок, что на 15,4% меньше, чем за полгода в 2020 году и на 68% меньше, чем в I полугодии допандемийного 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Пограничную службу ФСБ РФ.

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А по оценкам аналитической службы АТОР, сокращение турпотока из России в зарубежные страны в I полугодии 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, составило не менее 85%.

В 2021 году выездной турпоток год к году сократился почти вдвое (49,33%) по сравнению с 2020 годом. Туристический поток из России по открытым направлениям дальнего зарубежья составил 3 млн 512 тыс. поездок.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году туристический поток из России в Турцию из-за пандемии коронавируса снизился в 250 раз.

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