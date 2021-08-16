Кишинёв, 16 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Кишинёв 16 августа прибыл с трёхдневным рабочим визитом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Об этом сообщает пресс-служба МИД Молдавии.

Saeima Эдгарс Ринкевичс

По данным министерства, латвийский гость встретится с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей и главой внешнеполитического ведомства республики Николаем Попеску.

«В ходе обсуждений главные темы двусторонней повестки дня: отношения Молдавии и Европейского союза, включая поддержку Латвии европейского путешествия нашей страны», — говорится в сообщении МИД Молдавии.

Напомним, в начале августа власти Латвии направили в Молдавию 30 тыс. доз вакцины AstraZeneca. До этого в латвийской службе здравоохранения сообщили, что в стране завершается срок годности у 50 тыс. доз препарата AstraZeneca.