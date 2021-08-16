Черкесск, 16 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса уже свыше 100 тыс. жителей. Республика вошла в число трех субъектов-лидеров по темпам вакцинации в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили 16 августа в региональном оперативном штабе.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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«От коронавируса привились 100 154 человека, 83 364 жителя республики завершили оба этапа вакцинации. По темпам вакцинации от COVID-19 Карачаево-Черкесия входит в тройку лидеров Северо-Кавказского федерального округа», — говорится в сообщении.

В настоящее время в республике ежедневно приходят на пункты вакцинации до тысячи человек. Существенно ускорило прививочную кампанию увеличение до 49 единиц мобильных пунктов вакцинации, которые направляются к маломобильным слоям населения и в рабочие коллективы.