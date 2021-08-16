Оренбург, 16 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту крупного пожара, в результате которого сгорели девять зданий, в том числе шесть жилых домов, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар в Оренбурге

В полицейском ведомстве подчеркнули, что речи о поджоге пока нет. В рамках уголовного производства проводится пожарно-техническая экспертиза, она и установит причину пожара.

Напомним, крупный пожар в переулке Почтовый Оренбурга возник днем 14 августа. ЧП ликвидировали только ночью. Уничтожено трехэтажное нежилое административное, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозпостройки внутри квартала.