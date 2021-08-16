Уфа, 16 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Более 1600 новых рабочих мест намерены создать девять резидентов особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом 16 августа сообщил руководитель аппарата республиканского правительства Илшат Тажитдинов на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, при этом общий объём заявленных инвестиций составляет около 18 млрд рублей. В июне текущего года статус резидента этой экономической зоны получили три инвестора.

Один из них намерен реализовать проект по производству сверхвысокомолекулярного полиэтилена, а два инвестора с венгерским капиталом планируют наладить производство солнечных панелей и поворотных механизмов для них.

Отмечается, что на заседании экспертного совета ОЭЗ «Алга» был одобрен бизнес-план нового претендента на статус резидента, который планирует создать комплекс по переработке сои производительностью 60 тонн ежесуточно.

Управляющая компания, входящая в эту особую экономическую зону, намерена объединить в единую инфраструктуру производства малотоннажной химии.

«Новые заводы будут выпускать продукцию, не имеющую аналогов в стране, на основе сырья, производимого ООО «Газпром нефтехим Салават», — сообщил Тажитдинов.

Один из инвесторов намерен выпускать спортивную и повседневную одежду.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии два резидента ОЭЗ «Алга» планируют начать работу в 2021 году.