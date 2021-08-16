Киев, , 14:37 — REGNUM Украина жила до сих пор только благодаря России, и Россия должна прекратить эту жизнь, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 16 августа.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

24 августа на Украине будут отмечать День независимости. В этот день в 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.

« Тридцатилетие независимости Украины заставляет честно назвать факторы, которые создали ее нынешнюю национальную территорию, создали ее национальную экономику, воспитали этническое (прямую противоположность политическому) национальное государство.

Это создала советская власть сто лет назад. Именно она освободила Украину от Белой армии, от иностранных интервентов, от поляков и польской агентуры во главе с Петлюрой. Именно советская власть построила мощную промышленность на Украине, от Киева и Харькова до Одессы и Донецка. Именно советская власть прирезала к Украине Донбасс, в большей степени принадлежавший к территории Великого войска Донского. Именно Сталин присоединил к Украине — Западную Украину и Закарпатье.

Все это ленинско-сталинское наследие Украины сейчас — это главное, чем распоряжается Киев. Именно Сталин создал из Украины «коренизированное», то есть украинизированное национальное государство. Именно постсоветская Россия в течение очень долгого времени снабжала почти даром украинскую экономику своим газом. Именно Россия субсидировала и контрактовала и все другие отрасли экономики Украины. Именно Россия закрывала глаза на то, как Ющенко и Янукович начали бандеризацию Украины, начали прославление этих гитлеровских пособников и их священников.

Поняла ли современная националистическая, ревизионистская, идеологически прогитлеровская Украина цену этим подаркам? Нет, не поняла и не поймет никогда. Именно поэтому она пытается террористически (в рамках «АТО») и ассимиляторски подавить всё, что отличается от бандерского шовинистического идеала.

Таков итог новой независимости Украины, которая была создана при бесчувственном, беспринципном и нерациональном содействии современной России. Именно такая Украина не имеет права на жизнь, потому что она и жила и живет только благодаря политическому и экономическому параличу ее соседей.

Если представить себе, что рядом с Украиной соседствовал бы какой-нибудь подлинный империалист, подлинный националистический радикал, он был давно ее уничтожил. Украина жила до сих пор благодаря России. И Россия должна прекратить эту жизнь.

Как прекратить? Политически, экономически, так, чтобы не взять на свой кошт очередных хитрецов, которые будут объедать наших людей и нас же за это презирать и плевать нам в спину.

Украина должна быть расчленена. Все живое должно получить шанс на денацификацию. Все мертвое пусть унаследуют те ее западные друзья, которые вырастили эту прогитлеровскую Украину. Это будет им по самым заслугам.