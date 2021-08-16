Москва, 16 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В первой половине августа 2021 года в России изменились цены на автомобили 16 компаний. Об этом 16 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Michael Gil Автомобили

Отмечается, что все 16 автокомпаний подняли цены на свои модели на российском авторынке.

Так, в массовом сегменте был зафиксирован рост цен у французской марки Renault. Цены Logan, Sandero и их кросс-версий увеличились на 0,1−2,5%. Выросли цены на 0,2−4,0% почти на все модели Toyota. Исключением стал только новый Land Cruiser 300, стоимость которого не изменилась.

Среди японских автокомпаний, представленных в России, подорожали модели Mitsubishi (на 0,4 — 3,4%) и Suzuki (на 0,5 — 1,8%). Цены также подняли китайские компании: GAC (+5,0%), Haval (+0,9 — 1,9%) и Chery (+0,5 — 1,4%).

Подорожали также некоторые модели Volkswagen (на 0,7 — 4,1%), (Chevrolet на 1,1 — 1,3%) и УАЗ (на 0,6 — 1,1%).

Кроме того, в России был зафиксирован рост цен на отдельные модели. Так, компактвэны Citroen Berlingo Multispace стали дороже на 3,5 — 3,87%, Opel Combo Life — на 3,3 — 3,6%), Peugeot Partner Crossway — на 3,5 — 3,8%.

Cadillac поднял цены на три модели (+1,6 — 2,4%). MINI также повысил цены на три модели. Они стали дороже на 1,7 — 3,5. А Lexus увеличил стоимость 11 моделей (+0,4 — 7,2%).

Ранее представители автодилерских центров «Рольф» и «Авилон» сообщили, что цены на автомобили в России продолжат расти во второй половине 2021 года.

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