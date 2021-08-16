Сеул, 16 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Korean Culture and Information Service Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 9 по 13 августа среди 2512 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 42%, что на 0,5% больше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность президента страны 54,6% опрошенных, что на 0,3% меньше, чем неделю назад.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю вырос на 1,4% и составил 33,5%, а оппозиционной партии «Сила народа», напротив, сократился на 0,5%, до 37,3%.

С другой стороны, уровень поддержки Открытой демократической партии составил 5,9%, Народной партии — 5,8%, партии Справедливости — 3,4%.