Уровень поддержки политики главы Южной Кореи вырос до 42% — опрос
Сеул, 16 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведённого с 9 по 13 августа среди 2512 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки главы государства составил 42%, что на 0,5% больше, чем на прошлой неделе.
Не одобряют деятельность президента страны 54,6% опрошенных, что на 0,3% меньше, чем неделю назад.
Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю вырос на 1,4% и составил 33,5%, а оппозиционной партии «Сила народа», напротив, сократился на 0,5%, до 37,3%.
С другой стороны, уровень поддержки Открытой демократической партии составил 5,9%, Народной партии — 5,8%, партии Справедливости — 3,4%.