Красногорск, 16 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В рамках программу ремонта автовокзалов в Подмосковье в первую очередь отремонтируют 14 транспортных объектов. Об этом 16 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mosoblvokzaly.ru Щелковский автовокзал

По словам главы региона, в число 14 первоочередных объектов вошли автовокзалы, где давно не проводился ремонт.

«Сейчас приоритетны 14 объектов, которые не знали ремонта очень давно. Это Ногинск, Дмитров, Клин, Сергеев-Посад, Раменское, Чехов, Зарайск и другие территории будут проведены по новому стандарту. Все будет в соответствии с желаниями жителей и велению XXI века», — сказал Воробьев.